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США готують новий пакет військової допомоги Україні – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США готують новий пакет військової допомоги Україні – Reuters
Reuters зазначає, що цей пакет стане одним із найбільших, наданих у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь
фото: Eraldo Peres

Пакет включатиме протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги для України на суму $725 млн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

За словами одного зі співрозмовників видання, знайомого з планом, адміністрація Байдена має намір надати Україні різноманітну протитанкову зброю з американських запасів для стримування російських військ.

Очікується, що пакет також включатиме протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS та касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

Офіційне повідомлення Конгресу про пакет очікується найближчими днями, водночас його зміст і розмір ще можуть змінитися перед підписанням Байденом.

Видання зазначає, що цей пакет стане одним із найбільших, наданих у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Раніше такі пакети зазвичай становили $125-250 млн, наразі, за оцінками, у Байдена є доступ до ще $4-5 млрд PDA, схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці.

До слова, Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби. Запит Байдена складається із $13,1 млрд для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні

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Теги: Дональд Трамп боєприпаси президент Джозеф Байден США військова допомога

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