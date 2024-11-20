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Україна заснувала новий формат оборонної співпраці з країнами Європи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна заснувала новий формат оборонної співпраці з країнами Європи
Голова Міноборони заявив, що наступне засідання у форматі Північна група-Україна відбудеться в Україні
фото6 facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр: Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в межах данської моделі

У Данії відбулась перша зустріч у межах формату Північна група-Україна, який об’єднує 12 держав Європи та покликаний сприяти розвитку оборонної співпраці. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

До формату Північна група-Україна увійшли нордичні держави (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), країни Балтії, а також Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Польща.

За словами Умєрова, на зустрічі очільники міністерств оборони держав-учасниць обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та «як разом їх забезпечити максимально швидко».

«Інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс – окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в межах данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва», – зауважив він.

Голова Міноборони додав, що наступне засідання у форматі Північна група-Україна відбудеться в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Умєров зазначив, що йшлося про посилення української армії та забезпечення воїнів усім необхідним до кінця року. 

До слова, західні союзники відповідно до пакетів військової допомоги збільшили постачання зброї Україні, зокрема це стосується артилерії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом.

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Теги: Швеція Польща Німеччина міністр інвестиції Міноборони Нідерланди Ісландія Фінляндія Данія Норвегія Велика Британія Литва фінансування Володимир Зеленський Україна президент Рустем Умєров

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