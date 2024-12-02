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Загинув у перші дні вторгнення росіян. Згадаймо Маркіяна Морозевича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув у перші дні вторгнення росіян. Згадаймо Маркіяна Морозевича
Влітку 2021 року Морозевич завершив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і отримав звання лейтенанта
колаж: glavcom.ua

Указом Президента України від 8 травня 2022 року Морозевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького III-го ступеня (посмертно)

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Маркіяна Морозевича. 

Восьмого березня 2022 року, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини на Луганщині поліг лейтенант Маркіян Морозевич (позивний Самурай, Стрілок). Про це повідомила Львівська міська рада.

Маркіян народився 23 січня 1998 року у Львові. Навчався у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №82. У 2014 році, будучи 16-річним юнаком, вступив до другого запасного батальйону ДУК «Правий Сектор», у складі якого проходив військові вишколи та займався волонтерською діяльністю для потреб бійців.

У липні 2015-го вступив до складу восьмого батальйону «Аратта», виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. За відважну службу був нагороджений низкою державних відзнак. Тоді ж здобував освіту у Правничому коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка.

З липня 2021 року виконував бойові завдання із захисту Батьківщини на Луганщині
З липня 2021 року виконував бойові завдання із захисту Батьківщини на Луганщині
фото: Львівська міська рада

 У 2017 році вступив на навчання до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ, яке успішно завершив влітку 2021 році, отримавши звання лейтенанта.

Лейтенант. З липня 2021 року виконував бойові завдання із захисту Батьківщини на Луганщині у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

За словами близьких, був справжнім воїном, свою командирську роботу побудував на чіткій субординації, взаємодовірі та взаємоповазі, постійно навчав бійців військовій справі. Ще до початку Великої війни застосовував інноваційні технічні рішення, організував дистанційну систему спостереження за полем бою, сконструював та застосував дистанційно-керовану кулементну систему, яку його бійці успішно застосовували на фронті.  

Життя молодого лейтенанта обірвалося восьмого березня 2022 року. Маркіян Морозевич (позивний Самурай, Стрілок) загинув, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини на сході України, у Луганській області.

Чин похорону захисника відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 27 листопада 2024 року. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.  

У героя залишилися бабуся, батьки, брат, хрещені батьки та велика родина. 

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі, Указом Президента України №323/2022 від 8 травня 2022 року Маркіян Морозевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького III-го ступеня (посмертно). 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна Україна хвилина мовчання

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