Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
Зеленський та Ліпавський узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці
фото: Офіс президента

Президент відзначив активну участь Чехії у відновленні України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, який взяв участь у Третьому міжнародному саміті з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у Києві. Про це йдеться на сайті глави держави.

«Раді, що ми маємо гарні відносини на рівні лідерів та міцні зв’язки між нашими націями. Дякую, що ви з нами із самого початку повномасштабного вторгнення. Багато з вашої сторони ініціатив для допомоги Україні, включно з артилерійською. Ми вам вдячні за все», – сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку, перебіг реалізації ініціативи з постачання артилерійських снарядів і співпрацю між Україною та Чехією в протидії російській дезінформації.

Володимир Зеленський також відзначив активну участь Чехії у відновленні України, зокрема подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року, яка спрямована на відбудову критичної інфраструктури.

Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері фото 1

Під час зустрічі також узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці, зокрема майбутні контакти на найвищому рівні.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до кінця року Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи».

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

До слова, Росія отримує приблизно половину снарядів, які використовує у війні проти України, з Північної Кореї. Це складає близько 3 млн снарядів щороку.

Як відомо, Європейський Союз передав Україні мільйон боєприпасів. Наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 млрд євро.

Читайте також:

Теги: росія міністр Чехія фінансування Володимир Зеленський Україна президент Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Надана Україні високоточна ракетна зброя може примусити агресора до миру!»
Масований ракетний удар по Москві? Як готувати українську позицію в нових умовах
14 листопада, 07:08
Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до Росії прибули близько 3 тис. північнокорейських військових
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
27 жовтня, 13:43
Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають, заявив Зеленський
Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними
10 листопада, 20:57
Міноборони впроваджує зміни в системі інтелектуального захисту
Міноборони створило нову систему захисту патентування технологій – Умєров
17 листопада, 04:26
Маск зухвало відреагував на слова Зеленського
Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»
16 листопада, 23:00
ДСНС опублікували фото наслідків обстрілу Сум
Удар РФ по Сумах: ДСНС показала жахливі наслідки
17 листопада, 23:47
Зеленський представив План стійкості у Верховній Раді
Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
19 листопада, 12:21
База протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі
Росія пригрозила Польщі через відкриття бази протиракетної оборони
21 листопада, 13:28
Іспанія внесла зміни до міграційного законодавства
Шанс на роботу для усіх іноземців: уряд Іспанії схвалив міграційну реформу
21 листопада, 15:26

Політика

Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
Завершення війни в Україні: Зеленський розповів, чого очікує від Трампа
Завершення війни в Україні: Зеленський розповів, чого очікує від Трампа
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання від мобілізації
Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання від мобілізації
Квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. Ексрадник президента розказав, хто запровадив традицію
Квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. Ексрадник президента розказав, хто запровадив традицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
53K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
25K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
19K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
9483
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua