Головна Світ Політика
search button user button menu button

Журнал Time оголосив претендентів на звання людини року: серед них росіянка

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Журнал Time оголосив претендентів на звання людини року: серед них росіянка
Юлія Навальна потрапила в список журналу Time
фото з відкритих джерел

У списку претендентів на звання людини року є Камала Гарріс та Дональд Трамп

Американський журнал Time оприлюднив короткий список претендентів на звання людини 2024 року. Серед них опинилася вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія. 

Time назвав Навальну «першою леді» російської опозиції.

«Російський економіст Юлія Навальна опинилася в центрі уваги цього року після того, як у лютому помер її чоловік і опозиціонер країни Олексій Навальний. Після смерті чоловіка у в'язниці Навальна заявила, що продовжить його роботу. Вона звинуватила Володимира Путіна у вбивстві свого чоловіка та зустрілася зі світовими лідерами, включаючи Байдена, оскільки Росія продовжує війну в Україні. Навальна, яку називають «першою леді» російської опозиції, також увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року за версією Time», – пише журнал.

Також у списку журналу є віцепрезидентка США Камала Гарріс, обраний президент США Дональд Трамп, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, мільярдер Ілон Маск, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, подкастер Джо Роган, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Нагадаємо, що Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві. 

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна, заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка після його смерті та закликала росіян виступати проти війни.

До слова, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери». 

Також Юлія Навальна обрана очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінила Гаррі Каспарова. 

Читайте також:

Читайте також:

Теги: Марк Цукерберг росія Людина року міністр Дональд Трамп Ілон Маск президент Камала Гарріс журнал Кейт Міддлтон Олексій Навальний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донеччині Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців
Такі тепер герої у Росії
12 листопада, 15:07
Путін любить гратися з ядерними погрозами у відповідь на те, що Захід надає Україні озброєння
Американський дипломат пояснив, чому Путін витягнув «Орєшнік»
23 листопада, 21:46
Радянська зброя в Росії закінчиться до кінця 2025 року
Путін може розпочати переговори на початку 2025 року – The Guardian
24 листопада, 12:33
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
26 листопада, 20:01
Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні
Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні
27 листопада, 06:20
Звіт ISW щодо війни в Україні 27 листопада
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW
27 листопада, 05:04
Hurry Up як мінімум четверта яхта у флотилії Медведєва
Медведєв, який погрожував розбомбити Лондон, купив нову яхту у Великій Британії
28 листопада, 17:25
Терехов розповів про ситуація на Салтівці
Мер Харкова розповів, як живе Північна Салтівка, яка найбільше страждає від ударів росіян
29 листопада, 11:10
Байден сказав, що Міністерство оборони США поставило Україні сотні додаткових ракет ППО
Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну
29 листопада, 01:40

Політика

ІДІЛ скористається падінням режиму Асада в Сирії? Заява Пентагону
ІДІЛ скористається падінням режиму Асада в Сирії? Заява Пентагону
Столтенберг міг наштовхнути Трампа на важливе рішення щодо НАТО – Politico
Столтенберг міг наштовхнути Трампа на важливе рішення щодо НАТО – Politico
«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором
«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором
Журнал Time оголосив претендентів на звання людини року: серед них росіянка
Журнал Time оголосив претендентів на звання людини року: серед них росіянка
Що змусить Путіна піти на переговори з Україною? Припущення Foreign Affairs
Що змусить Путіна піти на переговори з Україною? Припущення Foreign Affairs
Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни
Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
45K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
32K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
21K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
15K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua