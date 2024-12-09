Журнал Time оголосив претендентів на звання людини року: серед них росіянка

У списку претендентів на звання людини року є Камала Гарріс та Дональд Трамп

Американський журнал Time оприлюднив короткий список претендентів на звання людини 2024 року. Серед них опинилася вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія.

Time назвав Навальну «першою леді» російської опозиції.

«Російський економіст Юлія Навальна опинилася в центрі уваги цього року після того, як у лютому помер її чоловік і опозиціонер країни Олексій Навальний. Після смерті чоловіка у в'язниці Навальна заявила, що продовжить його роботу. Вона звинуватила Володимира Путіна у вбивстві свого чоловіка та зустрілася зі світовими лідерами, включаючи Байдена, оскільки Росія продовжує війну в Україні. Навальна, яку називають «першою леді» російської опозиції, також увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року за версією Time», – пише журнал.

Також у списку журналу є віцепрезидентка США Камала Гарріс, обраний президент США Дональд Трамп, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, мільярдер Ілон Маск, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, подкастер Джо Роган, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Нагадаємо, що Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна, заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка після його смерті та закликала росіян виступати проти війни.

До слова, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».

Також Юлія Навальна обрана очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінила Гаррі Каспарова.