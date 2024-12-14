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Зеленський підтвердив, що Росія кинула на штурми солдатів із КНДР

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський підтвердив, що Росія кинула на штурми солдатів із КНДР
Солдати КНДР отримують амуніцію в РФ
фото з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що РФ може використати цих військових і на інших ділянках фронту

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вперше використала солдатів з Північної Кореї для штурмів українських позицій в Курській області РФ. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами президента, РФ кинула «помітну кількість» солдатів з КНДР, а втрати серед їх військових також «помітні». Глава держави також наголосив, що РФ може використати цих військових і на інших ділянках фронту.

«Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні», – заявив Зеленський.

Раніше низка українських військових повідомляла про те, що північнокорейські солдати справді пішли на штурми українських позицій. За різними повідомленнями, серед них є чимало втрат, позаяк вони наступають колонами та по мінних загородженнях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.  

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Теги: росіяни втрати Москва президент Володимир Зеленський путін росія розвідка

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