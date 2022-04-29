Генсек НАТО спрогнозував, скільки буде тривати війна в Україні

Союзники готуються допомогти Києву перейти до сучасного озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримати Україну проти російського вторгнення у війні, яка може «затягнутися і тривати місяцями і роками». Таку заяву він зробив під час молодіжного саміту НАТО, що проходить у Брюсселі, інформує SNN.

«Ми продовжуватимемо чинити максимальний тиск на президента Путіна – шляхом введення санкцій, надання економічної, а також військової підтримки Україні, щоб він припинив війну. Але ми повинні бути готові до довгострокової перспективи», – заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу додав, що в Україні дуже непередбачувана і нестабільна ситуація.

«Існує ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяцями і роками», – сказав він.

Столтенберг також заявив, що союзники по НАТО готуються допомогти Києву перейти від «старого радянського обладнання до більш сучасного стандартного озброєння та систем», але додав, що це «вимагатиме додаткової підготовки».

Нагадаємо, вчора Генсек НАТО зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні.

Читайте також: