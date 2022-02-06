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    Уряд Чорногорії відправлений у відставку

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    Прем'єра Кривокапича критикували за те, що він орієнтується на Сербію та Росію - Уряд Чорногорії відправлений у відставку
    Прем'єра Кривокапича критикували за те, що він орієнтується на Сербію та Росію
    фото з відкритих джерел

    Парламент проголовував за недовіру проросійському урядові

    Парламент Чорногорії відправив у відставку коаліційний уряду країни Здравко Кривокапича. Про це повідомило «Радіо Свобода».

    Зазначається, що рішення підтримали 43 депутати з 81-го. Проти виступили 11 обранців.

    «Оголошую, що Скупщина проголосувала за недовіру 42-му уряду Чорногорії», – оголосив голова законодавчих зборів Алекса Бечич.

    Слід зауважити, що вотум недовіри ініціювала найменша з коаліційних партій URA віцепрем'єр-міністра Дрітана Абазовича. Саме вона орієнтована на вступ до Євросоюзу. Втім, більшість народних обранців вважають, що за рік роботи прем'єр та його уряд не показали значних результатів. Крім того, Кривокапича критикували за те, що він орієнтується на Сербію та Росію, а процес інтеграції до ЄС гальмує.

    Премʼєр і більшість міністрів під час дебатів про недовіру залишили залу засідань. Втім, Здравко Кривокапич буде на посаді доки в країні не з'явиться новий уряд. Орієнтовно вони мають відбутися у травні.

    До слова,чорногорський коаліційний уряд сформували на початку грудня 2020 року. До його складу увійшли представники блоку «За майбутнє Чорногорії» Кривокапича, коаліції «Мир є наша нація» та руху URA. Вперше за 30 років до уряду не потрапили представники Демократичної партії соціалістів президента Міло Джукановича.

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    Теги: ЄС Чорногорія Свобода радіо партії уряд парламент
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    Уряд Чорногорії відправлений у відставку