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    Події в Україні

    Частина окупантів відходить від Маріуполя

    У Пентагоні помітили рух частини військ РФ у бік Запорізької області - Частина окупантів відходить від Маріуполя
    У Пентагоні помітили рух частини військ РФ у бік Запорізької області
    фото з відкритих джерел

    Бої за місто тривають

    У міністерстві оборони США повідомили, що частина російських військ залишає район Маріуполя та просувається на північний захід. Таку інформацію поширило в мережі агентство Reuters.

    Високопоставлений представник Пентагону повідомив: Сполучені Штати побачили ознаки того, що частина російських сил залишає Маріуполь і переміщається на північний захід. При цьому бої за портове місто тривають.

    «Ми можемо говорити про те, що російські війська виходять з району Маріуполя та просуваються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують завдавати удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто», – цитує посадовця Радіо «Свобода».

    Нагадаємо, напередодні рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).

    Як повідомлялося, захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським.

    До слова, влада планує гуманітарну операцію для евакуації з «Азовсталі».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти США війна Україна місто окупація #stoprussia
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    Частина окупантів відходить від Маріуполя