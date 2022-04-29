Частина окупантів відходить від Маріуполя

Бої за місто тривають

У міністерстві оборони США повідомили, що частина російських військ залишає район Маріуполя та просувається на північний захід. Таку інформацію поширило в мережі агентство Reuters.

Високопоставлений представник Пентагону повідомив: Сполучені Штати побачили ознаки того, що частина російських сил залишає Маріуполь і переміщається на північний захід. При цьому бої за портове місто тривають.

«Ми можемо говорити про те, що російські війська виходять з району Маріуполя та просуваються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують завдавати удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто», – цитує посадовця Радіо «Свобода».

Нагадаємо, напередодні рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).

Як повідомлялося, захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським.

До слова, влада планує гуманітарну операцію для евакуації з «Азовсталі».

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