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    У світі

    Росія не відправлятиме спостерігачів на президентські вибори в США

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    Основний день голосування у США буде 3 листопада - Росія не відправлятиме спостерігачів на президентські вибори в США
    Основний день голосування у США буде 3 листопада

    Російські спостерігачі не поїдуть на президентські вибори в США, оскільки їх туди не запросили

    Росія не буде відправляти спостерігачів на президентські вибори в США.

    Про це повідомив член Центрвиборчкому Росії Микола Левичев, пише «Интерфакс».

    Згідно з повідомленням, російські спостерігачі не поїдуть на президентські вибори в США по лінії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), оскільки їх туди не запросили.

    Зазначимо, у 2016 році Росія направляла спостерігачів на 58 вибори президента США. Однак США відмовилися прийняти російську національну делегацію спостерігачів на вибори.

    До слова, Грузія скасувала візит української делегації для спостереження за виборами.

    Нагадаємо, на президентських виборах у США достроково проголосували рекордні 80 млн американців.

    Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

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