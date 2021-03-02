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    ЗМІ: США готуються цього тижня оголосити нові санкції проти Росії

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    Нові санкції мають &laquo;визначити тон&raquo; політики адміністрації Байдена на російському напрямі - ЗМІ: США готуються цього тижня оголосити нові санкції проти Росії
    Нові санкції мають «визначити тон» політики адміністрації Байдена на російському напрямі

    Як зауважили джерела, введення обмежень проти РФ відбудеться у координації з Європейським Союзом

    США готові уже цього тижня запровадити нові санкції проти Росії у справі переслідування опозиціонера Олексія Навального.

    Про це повідомив у понеділок канал CNN із посиланням на двох представників адміністрації США.

    «Адміністрація Байдена готується оголосити санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиційного лідера Олексія Навального цього тижня», – йдеться у публікації.

    Як зауважили джерела, введення обмежень проти РФ відбудеться у координації з Європейським Союзом.

    При цьому зазначається, що нові санкції мають «визначити тон» політики адміністрації Байдена на російському напрямі.

    Також в Білому домі розглядають варіант одночасного застосування санкцій проти Росії, в тому числі, за численні напади на американську демократію, хакерські атаки через SolarWinds, а також вербування талібів в Афганістані для ураження військових США.

    Раніше повідомлялося, що дипломати ЄС узгодили санкційний список через ув’язнення Навального.

    Очікується, що санкції будуть запроваджені 3 березня, а наберуть чинності з 5 березня.

    У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.

    Теги: Росія США Джозеф Байден санкції Олексій Навальний вирок
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