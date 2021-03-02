ЗМІ: США готуються цього тижня оголосити нові санкції проти Росії

Як зауважили джерела, введення обмежень проти РФ відбудеться у координації з Європейським Союзом

США готові уже цього тижня запровадити нові санкції проти Росії у справі переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив у понеділок канал CNN із посиланням на двох представників адміністрації США.

«Адміністрація Байдена готується оголосити санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиційного лідера Олексія Навального цього тижня», – йдеться у публікації.

Як зауважили джерела, введення обмежень проти РФ відбудеться у координації з Європейським Союзом.

При цьому зазначається, що нові санкції мають «визначити тон» політики адміністрації Байдена на російському напрямі.

Також в Білому домі розглядають варіант одночасного застосування санкцій проти Росії, в тому числі, за численні напади на американську демократію, хакерські атаки через SolarWinds, а також вербування талібів в Афганістані для ураження військових США.

Раніше повідомлялося, що дипломати ЄС узгодили санкційний список через ув’язнення Навального.

Очікується, що санкції будуть запроваджені 3 березня, а наберуть чинності з 5 березня.

У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.