У Кропивницькому активісти вимагали від влади перейменувати Кіровоградську область

Активісти нагадали облраді про питання перейменування області з Кіровоградської в Кропивницьку

У вівторок, 30 березня, активісти пікетували Кіровоградську облраду з вимогою звернутись до парламенту щодо перейменування області

Про це повідомляє видання «Гречка».

Зазначається, що на акції було понад два десятки учасників.

Вони нагадали про питання перейменування області з Кіровоградської в Кропивницьку.

«Залишилося одне єдине голосування, яке має перейменувати область. Через те, що Верховну Раду розпустили достроково, справа за цим скликанням. На жаль, це скликання досі не розглянуло і не збирається поки розглядати це питання. Тому тут потрібна ініціатива самої області», – каже координатор Руху опору капітуляції Дмитро Сінченко.

ЗМІ зазначає, що на початку сесії деякі депутати виступили з підтримкою такої ініціативи активістів.

До слова, у січні в Україні повалили останнього Леніна.