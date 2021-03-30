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    У Кропивницькому активісти вимагали від влади перейменувати Кіровоградську область

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    Декомунізаційний пікет&nbsp;Кіровоградської облради - У Кропивницькому активісти вимагали від влади перейменувати Кіровоградську область
    Декомунізаційний пікет Кіровоградської облради
    Фото: «Гречка»

    Активісти нагадали облраді про питання перейменування області з Кіровоградської в Кропивницьку

    У вівторок, 30 березня, активісти пікетували Кіровоградську облраду з вимогою звернутись до парламенту щодо перейменування області

    Про це повідомляє видання «Гречка».

    Зазначається, що на акції було понад два десятки учасників.

    Вони нагадали про питання перейменування області з Кіровоградської в Кропивницьку.

    «Залишилося одне єдине голосування, яке має перейменувати область. Через те, що Верховну Раду розпустили достроково, справа за цим скликанням. На жаль, це скликання досі не розглянуло і не збирається поки розглядати це питання. Тому тут потрібна ініціатива самої області», – каже координатор Руху опору капітуляції Дмитро Сінченко.

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    ЗМІ зазначає, що на початку сесії деякі депутати виступили з підтримкою такої ініціативи активістів.

    До слова, у січні в Україні повалили останнього Леніна.

    Теги: декомунізація місцева влада Кропивницький активісти Кіровоградщина
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