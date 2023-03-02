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У яких партіях найбільше депутатів-фронтовиків: дослідження

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У яких партіях найбільше депутатів-фронтовиків: дослідження
Рух «Чесно» дослідив, скільки місцевих політики захищає Україну
фото: рух «Чесно»

Понад 22% членів партії «Свобода» стали частиною ЗСУ, ТРО або добровольчих формувань територіальних громад

Партія «Свобода» має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці «Голос», на третьому – «Пропозиція». Про це повідомляє рух «Чесно».

За даними дослідження громадського руху «Чесно», понад 22% членів партії «Свобода» стали частиною ЗСУ, ТРО або добровольчих формувань територіальних громад. Це 117 з 524 депутатів, що мають мандати будь-яких рівнів. Більшість з них – мобілізовані або проходять службу за контрактом, а значить служитимуть до перемоги. 

У яких партіях найбільше депутатів-фронтовиків: дослідження фото 1

У «Голосу» цей показник складає 21,3%, а у «Пропозиції» 17%.  Що стосується «Європейської солідарності», то тут служать 16,5% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (391 депутат). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

Партія «Слуга народу» налічує найбільше депутатів місцевих рад. 450 із них на фронті. Це складає 14,4%.

У яких партіях найбільше депутатів-фронтовиків: дослідження фото 2

Для дослідження було обрано сім партій – тих, що мають представництво у Верховній Раді або депутатів у великій кількості на місцевих рівнях у багатьох регіонах. 

Нагадаємо, що нещодавно Валерій Залужний дав нову посаду ексгенпрокурору Луценку.

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Теги: ЗСУ війна партії тероборона

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