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Україна внесла Metro до списку спонсорів війни. Компанія відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна внесла Metro до списку спонсорів війни. Компанія відреагувала
фото ілюстративне

Мetro Україна закликає штаб-квартиру Мetro закрити бізнес в РФ

Команда Мetro Україна категорично засуджує злочинну агресію Росії проти України. Про це заявили в офісі компанії в Києві, коментуючи внесення Metro до переліку спонсорів війни.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово звертались до штаб-квартири Мetro в Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, Мetro AG все щезалишається в росії. Водночас, позиція української команди є та буде незмінною – Мetro має піти з російського ринку. Ми продовжуємо боротьбу і намагаємося переконати штаб-квартиру всіма можливими способами», – йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що команда Мetro Україна працює над забезпеченням продовольчої безпеки держави та підтримує роботу своїх торгових центрів там, де це можливо – в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. – «Співробітники Мetro працюють в складних умовах, аби щодня продукти харчування та інші товари отримували сотні тисяч українців та професійних клієнтів».

Також команда Мetro Україна зазначила, що активно здійснює гуманітарну місію, щодня передаючи десятки тисяч одиниць товарів на підтримку Збройних Сил України, Сил Територіальної Оборони, лікарень, волонтерських організацій.

«Товарні запаси наших тимчасово зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Миколаєві було передано на потреби української армії та місцевих громад. Ми працюємо задля добробуту українців та докладаємо багато зусиль аби бути почутими у штаб-квартирі», – заявили в Мetro Україна.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії,

Теги: війна Україна

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