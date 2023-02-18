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Через загрозу ударів в Україні введено екстрені відключення світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через загрозу ударів в Україні введено екстрені відключення світла
Енергетики поступово повертатимуть світло після зниження загрози ракетного удару
фото з відкритих джерел

Відключення дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури

Через загрозу ракетної атаки енергетики превентивно проводять відключення електроенергії.

Зокрема, екстрені відключення введено в Києві, столичному регіоні, Дніпропетровщині, Одеській області.

«У Києві відбуваються екстрені відключення (аварійне без застосування графіку погодинних відключень). Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відразу після зниження загрози ракетного удару фахівці поступово будуть повертати світло», - йдеться в повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

При цьому критична інфраструктура (лікарні, котельні і т. п.) переходить на генератори.

Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.

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Теги: електроенергія ракета війна окупанти

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