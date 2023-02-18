Через загрозу ударів в Україні введено екстрені відключення світла

Відключення дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури

Через загрозу ракетної атаки енергетики превентивно проводять відключення електроенергії.

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Зокрема, екстрені відключення введено в Києві, столичному регіоні, Дніпропетровщині, Одеській області.

«У Києві відбуваються екстрені відключення (аварійне без застосування графіку погодинних відключень). Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відразу після зниження загрози ракетного удару фахівці поступово будуть повертати світло», - йдеться в повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

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При цьому критична інфраструктура (лікарні, котельні і т. п.) переходить на генератори.

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