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ЗСУ показали, як знищили ворожий комплекс «Оса» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ показали, як знищили ворожий комплекс «Оса» (відео)
фото ілюстративне

Комплекс «Оса» є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій

Сухопутні війська Збройнил сил України виявили позицію ворожого зенітно-ракетного комплексу «Оса» та знищили його. Відповідне відео вони опублікували у Facebook.

«Був зенітно-ракетний комплекс «Оса», – підписано відео.

«Оса» – радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій. Оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9 M33, модифікація «Оса-АК» має шість ракет 9 М33М2, а «Оса-АКМ» – шість ракет 9 М33М3. 

Нагадаємо, триває 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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