Загубився головний кіт Львова. Садовий обіцяє «гарний подарунок» за допомогу

Можливо, чотирилапий друг Садового налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді

Міський голова Львова Андрій Садовий просить містян та гостей міста про допомогу: загубився його кіт Левчик.

«Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905. Або пишіть сюди», – зазначив Садовий у Facebook.

Він також пообіцяв «гарний подарунок» тому, хто знайде кота.

Нагадаємо, у вересні 2020 року мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті невідомого кота.

Наступного дня міський голова повідомив, що тепер він буде головний кіт ратуші, і попросив містян запропонувати ім'я для нового улюбленця. Згодом котика назвали Левчиком.

Нещодавно Садовий запропонував Сергію Притулі трохи покерувати Львовом, при цьому не забувати годувати Левчика.