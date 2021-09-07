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    Загубився головний кіт Львова. Садовий обіцяє «гарний подарунок» за допомогу

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    Андрій Садовий називає Левчика головний котом Львова - Загубився головний кіт Львова. Садовий обіцяє «гарний подарунок» за допомогу
    Андрій Садовий називає Левчика головний котом Львова
    Фото: andriysadovyi / Twitter

    Можливо, чотирилапий друг Садового налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді

    Міський голова Львова Андрій Садовий просить містян та гостей міста про допомогу: загубився його кіт Левчик.

    «Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905. Або пишіть сюди», – зазначив Садовий у Facebook.

    Він також пообіцяв «гарний подарунок» тому, хто знайде кота.

    Нагадаємо, у вересні 2020 року мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті невідомого кота.

    Наступного дня міський голова повідомив, що тепер він буде головний кіт ратуші, і попросив містян запропонувати ім'я для нового улюбленця. Згодом котика назвали Левчиком.

    Нещодавно Садовий запропонував Сергію Притулі трохи покерувати Львовом, при цьому не забувати годувати Левчика.

    Теги: Андрій Садовий Львів мер тварини
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    Загубився головний кіт Львова. Садовий обіцяє «гарний подарунок» за допомогу