Садовий запропонував Притулі трохи покерувати Львовом

Політик та шоумен Сергій Притула приїхав до Львова

Колишній кандидат у мери Києва та шоумен Сергій Притула приїхав до Львова та сфотографувався біля Ратуші у центрі міста.

«А Андрій Садовий вийде? А м'яча скинете? Привіт, Львів!», – написав Притула у Facebook та відмітив у пості міського голову Львова Андрія Садового.

Останній не став відмовчуватися та дозволив Притулі «трохи покерувати» Львовом, поки він перебуває у Києві.

«Я в Києві. Можете зайти трохи покерувати. Але Левчика (кота – ред.) нагодуйте», – відповів у коментарях Садовий.

До слова, Притула стане суддею. Оголошено склад нового журі «Україна має талант».

Додамо, що колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула, який нещодавно вийшов із лав партії «Голос», припустив створення нової політичної сили.

Раніше Притула розповів про дитячі роки, проведені в селі. Також ведучий зізнався, що не був «ботаном» та мав насичені студентські роки.

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