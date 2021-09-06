Безпритульні пси розірвали 30 гусей на Хмельниччині. Суд визначився, хто заплатить за збитки
Суд зобов’язав міську раду на Хмельниччині виплатити 60 тис. грн компенсації через напад псів
У 2019 році у місті Славуті стався інцидент: собаки притулку «Славута-Сервіс» пошматували домашню птицю місцевої мешканки. Жінка звернулася до суду. Суд постановив виплатити жінці компенсацію за майнову і моральну шкоду.
«Так, 19 вересня 2019 року близько 09 годин 30 хвилин безпритульними собаками було задушено та розірвано належні позивачці гуси породи «Велика сіра» у кількості 18 гусей та породи «Лінда» у кількості 12 гусей. Позивачка вказує, що її гуси перебували на території належного їй домогосподарства, що огороджено металевою сіткою та парканом. Однак, безпритульними собаками було пошкоджено сітку в декількох місцях, які проникли на територію, де утримувались гуси», – йдеться у повідомленні.
Позивачка зазначила, що очевидцем події був її син, який у присутності працівників поліції, що були викликані на місце події, вказав, що троє собак, яких він виганяв із території належного їм домогосподарства, є собаками, що перебували у притулку «Славута-Сервіс», вільно пересуваючися його територією.
«На вказаних собаках були відсутні ошийники та будь-які ознаки, які вказували б на те, що собаки мають господарів. Після події позивачка перебувала у стані постійного стресу викликаного заподіянням шкоди її майну, мала негативні переживання та спогади, почуття відчаю та обурення, а події, що сталися потягли за собою нераціональне використання життєвого часу. Відповідачі в добровільному порядку відмовились відшкодувати позивачці заподіяні безпритульними собаками збитки, тому вона просить суд солідарно стягнути з відповідачів на її користь майнову шкоду в розмірі 30 000 грн та 30 000 грн моральної шкоди, а також судові витрати», – йдеться у матеріалах справи.
У судовому засіданні позивачка зазначила, що білі гуси виведені нею за допомогою інкубаторів, а гуси породи «Лінда» вона купувала на базарі вартістю по 190 гривень за гусеня. Гусей породи «Велика сіра» позивачка планувала тримати на плем’я для розведення, однак, через недбалу бездіяльність відповідачів їх подушили та порвали безпритульні собаки, які вільно розгулювали територією КП «Славута-Сервіс» та містом.
Також у справі зазначається:
«…гусей в них було 30, гуси великі, гляжені, по 5–6 кг одна. Ні поліція, ні представник КП «Славута-Сервіс» не пояснили, що мають робити потерпілі далі з тими тушками. В присутності сусідів вони позбирали трупи тридцяти гусей, а саме – 18 сірих та 12 білих – зважили їх на електронних вагах, помістили в пакети та відвезли до відведеного місця для сміття».
У свою чергу, від відповідачів – Славутської міської ради та КП «Славута-Сервіс» – до суду надійшли відзиви на позовну заяву. У них відповідачі просили суд відмовити у задоволенні позову.
Вивчивши матеріали справи, серед яких, зокрема, відеофіксація, покази свідків, суд, керуючись ст. ст. 4, 5. 12, 79–81, 141, 259–265, 273, 354 ЦПК України, вирішив:
«Позов до Славутської міської ради, виконавчого комітету Славутської міської ради, Комунального підприємства «Славута-Сервіс» про відшкодування майнової та моральної шкоди задовільнити частково.
Стягнути на користь постраждалої із Славутської міської ради ( м. Славута, вул. Соборності, 7, код ЄДРПОУ 34270865) на відшкодування майнової шкоди – 30 000 гривень, на відшкодування моральної шкоди – 30 000 гривень. У частині вимог до виконавчого комітету Славутської міської ради, Комунального підприємства «Славута-Сервіс» – відмовити.
Стягнути на користь заявниці зі Славутської міської ради судові витрати у розмірі 1 536,80 гривень».
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.