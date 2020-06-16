У Раді пропонують обмежити кількість інформаційних запитів: не більше п’яти на тиждень



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У Раді пропонують внести правки до закону України «Про доступ до публічної інформації»

«Обмеження, яке пропонується запровадити, суттєво порушує право на доступ до публічної інформації», – медіа-юристка

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 3660 про внесення змін до Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо надання відповідей на запити. Автор законопроекту – народний депутат Анатолій Остапенко, «Слуга народу». Про це повідомляє «Доступ до правди».

У документі пропонуються дві правки до закону України «Про доступ до публічної інформації».

Перша – доповнити статтю 19 реченням про обмеження кількості запитів від одного запитувача – не більше п’яти на тиждень. Друга – доповнити статтю 24 «Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації» пунктом «зловживання запитувачами своїм правом на доступ до публічної інформації».

«Надавши право на отримання публічної інформації, законодавцем не було враховано того фактору, що деякі запитувачі публічної інформації є недобросовісними та реалізуючи своє право на доступ до публічної інформації зловживають ним. Часто до органів державної влади та органів місцевого самоврядування звертаються одні й ті ж самі особи із запитами на отримання публічної інформації. Одноразово, в один день, однією особою може бути подано близько 40 (сорока) і більше запитів на отримання публічної інформації. …внаслідок подачі великої кількості запитів від однієї особи відбувається блокування роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, адже державні службовців не можуть повноцінно виконувати свої посадові обов’язки, оскільки їх робота блокується «засипанням» запитами на отримання публічної інформації», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Проте Тетяна Олексіюк, медіа-юристка, експертка з доступу до інформації, упевнена, що обмеження, яке пропонується запровадити, суттєво порушує право на доступ до публічної інформації.

«Насамперед обмеження кількості запитів безпосередньо та вкрай негативно вплине на журналістів-розслідувачів та громадських активістів, що в свою чергу не сприятиме якісній та відкритій суспільній дискусії із важливих питань. Крім того, доповнення статті 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» пунктом, який встановлює відповідальність за зловживання правом на доступ до інформації, справить негативний ефект на реалізацію громадянами їх права на свободу вираження, передбаченого статтею 10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», – коментує експертка.

Зазначимо, Закон України «Про доступ до публічної інформації» у 2012 році міжнародні фахівці зарахували до десятки кращих.