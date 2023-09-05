Голова Антимонопольного комітету звільняється: хто стане новим очільником

Кириленко обіймав посаду глави Донецької обласної державної адміністрації

Голову Донецької ОВА Павла Кириленка планують призначити на посаду глави Антимонопольного комітету України. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«1.Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали.

2. Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ» – йдеться в повідомленні.

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За словами Арахамії, наразі посада глави Фонду держмайна залишається без призначення. З 5 липня 2019 року Павло Кириленко обіймав посаду глави Донецької обласної державної адміністрації.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, про звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської. «Комітет має опрацювати і винести до зали на голосування. Потім має відбутись призначення нового голови. На місце Піщанської призначають голову Донецької ВЦА Павла Кириленка. Так само спочатку опрацювання в Комітеті і відповідно голосування. Також за Регламентом Піщанській має надатись слово для виступу у Раді», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 4 вересня комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова.