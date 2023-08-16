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ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори
Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів на всіх рівнях на 2024 рік, склав понад 9 млрд грн
фото з відкритих джерел

ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів президента України на 2024 рік, склав понад 5,4 млрд грн.

ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році
ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році
фото: скріншот

Проведення виборів народних депутатів України у 2024 році коштуватиме державі понад 3,7 млрд грн.

Як зазначила Центральна виборча комісія, згідно з положенням статті 20 Виборчого кодексу України, у разі припинення або скасування воєнного стану ухвалюється рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного стану, або оголошується про початок виборчого процесу.

Нагадаємо, проведення виборів під час дії воєнного стану не заборонено Конституцією. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

До слова, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.

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Теги: ЦВК вибори депутат президент

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