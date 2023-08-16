ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів на всіх рівнях на 2024 рік, склав понад 9 млрд грн

ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

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Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів президента України на 2024 рік, склав понад 5,4 млрд грн.

ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році фото: скріншот

Проведення виборів народних депутатів України у 2024 році коштуватиме державі понад 3,7 млрд грн.

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Як зазначила Центральна виборча комісія, згідно з положенням статті 20 Виборчого кодексу України, у разі припинення або скасування воєнного стану ухвалюється рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного стану, або оголошується про початок виборчого процесу.

Нагадаємо, проведення виборів під час дії воєнного стану не заборонено Конституцією. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

До слова, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.