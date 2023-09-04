Заміна міністра оборони. Для чого це треба

Корупція в Міноборони є проблемою середньої і низової ланки

Причина проста і зрозуміла – збити корупційні скандали. І, як завжди, для цього було обрано найгірший інструмент. Зараз поясню чому.

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Корупція в Міноборони є проблемою середньої і низової ланки. Старі полковники, які сидять там «з часів Брежнєва» майстерно обставляють корупційні оборудки на постачаннях в ЗСУ. Яйця по 17 і куртки – це просто квіточки на фоні того, що має місце насправді. Уявіть собі, що таке для бізнесмена почати постачати воду в ЗСУ? Це сотні тисяч бутилів, якщо не мільйони. Хто не буде готовий кістьми лягти за такий контракт? Корупція – це «нагружений золотом осел, який відкриває всі фортеці».

Я пояснював, що особисто Резніков ніколи не мав відношення до цієї корупції. По-перше, в силу надмірної зайнятості на міжнародному фронті, по-друге, в силу не можливості впливати на ці кадри. І, тим не менше, при ньому пішли зрушення. Були прийняти ряд ключових рішень зі створенням антикорупційної ради, призначення нових людей як Дейнега, Жумаділов тощо. Процес пішов, але він потребував часу, і ще більше терпіння – якого, на жаль, в суспільстві дуже мало.

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Тепер я поясню вам, чому призначення Умерова ніяким чином не впливає на корупцію. Умеров не тільки не людина з державного управління, він ще й не військовий. Це означає, що його курс навчання триватиме дуже довго. Йому треба розібратись в одному з найзаскорузліших міністерств країни, і йому паралельно треба розібратись з військовою справою. Однак, що ще важливіше – Умеров людина без команди. Якийсь час він ще буде підшукувати команду на самий топовий рівень, але я думаю обмежиться 1-2 призначення на рівні замів, і можливо кілька нових в ДП чи агенствах. Тобто корупція і люди, які її здійснюють – залишаться на своїх місцях, оскільки новому міністру мінімум півроку треба буде тільки, щоб зрозуміти де він.

Я особливо нічого не знаю про нового міністра. Загалом, можу сказати, що він є порядною людиною. АЛЕ «хороша людина» – це не професія! На жаль, це старе як світ правило – так і не зрозуміли в ОП за всю каденцію Президента.

У всіх рішень є ціна. В нашому випадку ця ціна не корупція, ця ціна людські життя.

Принагідно висловлюю свою вдячність міністру Олексію Резнікову. Він велика рідкість для нашої країни – державний діяч, який в найбільший виклик проявив себе гідно.

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