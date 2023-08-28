Нова хвиля мобілізації: Резніков зробив заяву

Міністр додав, поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації

Наразі критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії немає. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, на пресконференції, повідомляє кореспондент «Главкома».

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«План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс», – заявив він.

При цьому міністр додав, поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації.

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«Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації», – додав Резніков.

Нагадаємо, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Веніславський наголосив, що з перших днів війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.