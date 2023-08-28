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Нова хвиля мобілізації: Резніков зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нова хвиля мобілізації: Резніков зробив заяву
фото: glavcom.ua

Міністр додав, поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації

Наразі критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії немає. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, на пресконференції, повідомляє кореспондент «Главкома».

«План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс», – заявив він.

При цьому міністр додав, поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації.

«Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації», – додав Резніков.

Нагадаємо, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Веніславський наголосив, що з перших днів війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

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Теги: міністр адвокат мобілізація Олексій Резніков звільнення Федір Веніславський

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