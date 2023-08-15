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Остап Дроздов Журналіст

Чому українці неправльно вживають слово «наступ»

glavcom.ua
Війна ще далека від завершення
фото: ЗСУ

В умовах, коли 5 мін на 1 кв м, доречніше говорити про розтягнуте на невизначений час звільнення по метру

Підходить час поволі прибирати з публічного дискурсу слово «наступ/контрнаступ». Захід на рівні своїх медій уже це зробив, бо слово «наступ» уже не відповідає воєнній дійсності, а помилкові слова навіюють такі ж очікування. Врешті, суто з філологічного погляду слово «наступ» – доволі нелогічне. Бо, якщо замислитися, наступати може лише ворог. Ми звільняємо свою територію, відтак на свою територію наступати – не зовсім точна конотація. Власне, слово «звільнення» найчастіше й фігурує на західних шпальтах.

5 мін на 1 кв м. Міністр оборони дає цілком правильний посил на користь тверезої оцінки. В умовах, коли 5 мін на 1 кв м, доречніше говорити про розтягнуте на невизначений час звільнення по метру.

У цьому відеоблозі я взяв на себе функцію переповідника основних наративів у західних медія, які нам не помічати – собі дорожче.

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Джерело
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Теги: українці звільнення ворог наступ контрнаступ

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