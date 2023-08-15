Чому українці неправльно вживають слово «наступ»
В умовах, коли 5 мін на 1 кв м, доречніше говорити про розтягнуте на невизначений час звільнення по метру
Підходить час поволі прибирати з публічного дискурсу слово «наступ/контрнаступ». Захід на рівні своїх медій уже це зробив, бо слово «наступ» уже не відповідає воєнній дійсності, а помилкові слова навіюють такі ж очікування. Врешті, суто з філологічного погляду слово «наступ» – доволі нелогічне. Бо, якщо замислитися, наступати може лише ворог. Ми звільняємо свою територію, відтак на свою територію наступати – не зовсім точна конотація. Власне, слово «звільнення» найчастіше й фігурує на західних шпальтах.
5 мін на 1 кв м. Міністр оборони дає цілком правильний посил на користь тверезої оцінки. В умовах, коли 5 мін на 1 кв м, доречніше говорити про розтягнуте на невизначений час звільнення по метру.
У цьому відеоблозі я взяв на себе функцію переповідника основних наративів у західних медія, які нам не помічати – собі дорожче.
- Чи треба розcтрілювати корупціонерів?
- Держава чи особиста вигода? Кожен робить свій вибір
- Навіщо влада дратує Захід?
- Ми не досягнемо економічного рівня розвинених країн у цьому поколінні
- За яку Україну воюємо?
- 575. Цифра, яку потрібно памʼятати завжди
- Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
Коментарі — 0