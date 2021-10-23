У Разумкова пояснили, чому він гальмував «турборежим»

Мокан: «Спікер не може хотіти чи не хотіти змінити регламент. Якщо є ініціатива народних депутатів, то вона має бути реалізована»

Соратник ексспікера пояснив, чому Разумков гальмував процес ухвалення законів, необхідних Банковій

Колишній спікер Дмитро Разумков не застосовував спрощену процедуру прийняття законопроєктів, щоб унеможливити подальші маніпуляції з порушенням. Заявив в інтерв’ю «Главкому» народний депутат Василь Мокан.

«Думаю, слідування процедурі аргументувалося в першу чергу тим, щоб потім не давати підстав і можливостей опозиції, яка не підтримувала ту ж земельну реформу, оскаржувати це у Конституційному Суді. І мати для цього оскарження правові підстави. Тобто, свідомо було обрано довший шлях, щоб унеможливити маніпуляції з порушенням процедури. Подивіться, що відбулося з голосуванням за антиолігархічний законопроєкт, де були проголосовані взаємовиключні норми і з чим тепер не знають, що робити. Якби ми пішли не за спецпроцедурою, а за процедурою розгляду правок, як на нараді голів фракцій було домовлено, ми б витратили на це цілий день, але при цьому могли уникнути нинішньої колізії», – уточнив парламентар.

За ловами Мокана, Разумкову часто закидали небажання змінити регламент, але ніхто з депутатів так і не виступив з конкретними пропозиціями.

«Спікер не може хотіти чи не хотіти. Якщо є ініціатива народних депутатів, то вона має бути реалізована. Не бачу ані тоді, ані зараз проблем створити, умовно кажучи, групу з представників різних фракцій та депутатських груп і напрацювати дійсно коректні зміни до регламенту, які дадуть можливість не витрачати час на поправковий спам. Так, ця проблема дійсно існує, що ми бачимо зараз за кількістю правок до податкового законопроєкту 5600 та закону про СБУ. Але якщо ми діємо відповідно до чинного законодавства, то кожна правка має право бути поставленою депутатом на голосування», – наголосив «слуга».

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також він анонсував, що робитиме після своєї відставки.