Розкол у «Голосі». Стефанчук оголосив про відсторонення голови фракції, партія відповіла

У політсилі стверджують, що спроби відсторонити Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили

У партії «Голос» заявили, що оголошення головою парламенту Русланом Стефанчуком листа окремих виключених з політсили народних депутатів про зміщення з посади очільника фракції Ярослава Железняка не мають юридичної сили. Про це йдеться на сторінці партії в Facebook.

«Голос» стверджує, це також є порушенням законодавства.

«Згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії «Голос» у Верховній Раді дев’ятого скликання, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів. Ані фракція «Голос» у парламенті, ані Політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній Раді, а заступником голови фракції – Роман Костенко», – йдеться у повідомленні.

Тим часом народна депутатка Юлія Клименко заявила про звільнення Ярослава Железняка від обов'язків голови фракції «Голос». За її словами, таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще чотири місяці тому, але «блокувалося колишнім головою Верховної Ради».

«На наступному засіданні фракції оберемо нового керівника фракції та заступника в цивілізований спосіб», – написала Клименко написала на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.

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