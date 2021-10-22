Соратник Разумкова напророчив Верховній Раді на чолі зі Стефанчуком проблеми

Мокан: Якщо порушувати регламент, то це запроваджує дуже негативні тенденції не тільки стосовно законотворчості, а й держави загалом

Мокан: «Парламент тепер може стати надто лояльним до Офісу президента»

Якщо Верховна Рада буде продовжувати приймати закони з порушенням регламенту та чинного законодавства, то її рішення будуть оскаржуватися в суді, а парламент ризикує поступово втратити суб’єктність. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат Василь Мокан.

«Наразі є серйозні підстави вважати, що український парламент, як єдиний законодавчий орган, ризикує поступово втратити суб’єктність. Мені здається, що новосформоване керівництво Верховної Ради може стати занадто лояльним до дотримання процедур у парламенті стосовно того, що буде ініціювати Офіс президента чи монобільшість. Але в будь-якому випадку ми (я маю на увазі частково тих, хто не підтримував відсторонення голови Верховної Ради) будемо обов’язково звертати увагу на можливі порушення в майбутньому. Не буду звинувачувати нікого наперед, але якщо надалі порушення регламенту та подібні тенденції матимуть місце, ми про це відкрито говоритимемо», – наголосив нардеп.

Мокан наголошує, що найменші відхилення від регламенту, як у ситуації зі звільненням ексспікера Дмитра Разумкова чи голосування за антиолігархічний закон, будуть мати наслідки насамперед для парламентаризму.

«Якщо його (регламент – ред.) виконувати з таким підходом, що «давайте трішки порушимо і не буде нічого страшного», це запроваджує дуже негативні тенденції не тільки стосовно законотворчості, а й держави в цілому. Якщо ми будемо зараз ухвалювати законодавство з порушенням вже чинного законодавства, то ці закони будуть оскаржуватися і вже оскаржуються в Конституційному суді та отримують там негативні висновки, в першу чергу, через порушення процедури. Наприклад, наразі під ризиком є так званий антиолігархічний проєкт. Якщо його приймати та підписувати з порушеннями, то ми закладаємо міну подальшого оскарження в Конституційному Суді та його можливе скасування», – уточнив «слуга».

«Слуги» відправили спікера Разумкова у відставку 7 жовтня. Раніше Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.