У Росії учасники антивоєнних мітингів можуть бути мобілізовані

Мітингувальників пропонують відправити на службу в «ЛДНР»

Виступали проти війни – воюйте: план росіян щодо протестувальників

Російська армія відчуває великий брак резервів. План швидко захопити Україну провалився, а втрати ворога у перші дні війни стали колосальними. Про це пише «Медуза».

Деякі росіяни усвідомили, який злочин коїть їхня держава, тому вийшли на мітинги з плакатами «Ні війні!». Сценарій був стандартним: поліція держави-агресора вантажила мітингувальників в автозаки та розганяли протестувальників.

Депутати ЛДПР знайшли оригінальний спосіб поповнити резерви російської армії, які після нападу на Україну швидко тануть. Вони пропонують мобілізувати тих, кого затримували на мітингах, та відправити воювати.

Пропонується, щоб мобілізовані мітингувальники проходили службу в окупованих Росією та незаконно визнаних республіках «ЛДНР». Законопроєкт вже надійшов на розгляд у Держдуму країни-окупанта.

Нагадаємо, понад пів мільйона росіян підтримали петицію до Путіна.

Також російські артисти звернулись до Путіна: Ні війні!

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