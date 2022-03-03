Британія ввела нові санкції проти російських олігархів

Британія оголосила про нові санкції проти російських олігархів

Обмеження торкнулися російських олігархів, які є соратниками Путіна

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії через повномасштабний наступ на Україну. Про це повідомили у британському Міністерстві закордонних справ, співдружності та розвитку.

«Сьогодні уряд оголосив про повне заморожування активів і заборону на поїздки проти Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, двох провідних олігархів Росії, які мають значні інтереси у Великій Британії та тісні зв’язки з Кремлем», – йдеться у повідомленні.

Обмеження торкнулися російських олігархів, які є соратниками Путіна. Йдеться про Алішера Усманова, одного з найбагатших бізнесменів Росії, засновника компанії Металоінвест – одного із найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії.

Також під санкції потрапив Ігор Шувалов – голова державної корпорації Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності. Раніше він був помічником Путіна.

NEW RUSSIA SANCTIONS: The UK has imposed more sanctions on leading oligarchs. These associates of Putin are now cut off from their significant interests in UK. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 3, 2022

Алішер Усманов мав значні інтереси в англійських футбольних клубах «Арсенал» та «Евертон». Йому належить Beechwood House в Хайгейті, вартістю приблизно 48 мільйонів фунтів стерлінгів, і маєток Саттон-Плейс 16 століття в Сурреї.

Активи Ігоря Шувалова у Великій Британії включають дві розкішні квартири в центрі Лондона вартістю приблизно 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Активи цих олігархів наразі заморожені, також їм заборонено в’їзд.

«Ці соратники Путіна тепер відрізані від своїх значних інтересів у Великій Британії, включаючи особняки вартістю десятки мільйонів», – повідомили у МЗС.

МЗС Британії очолить міжурядову робочу групу з олігархії, спрямовану на російську еліту.

Нагадаємо, Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

До слова, Росія запроваджує драконівські правила на покупку доларів та євро.

Також сьогодні Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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