Хтось хоче перевірити перспективи ядерної безпеки Європи?

Щодо «безпольотної зони»

Треба розуміти серйозність ситуації. Проти нас ведуть війну на винищення українців як групи. Шизофренік поставив собі за мету геноцид українців, і він цього не приховує.

Думаєте, що він має на увазі, коли говорить про «денацифікацію» України? Це про «звільнення» України від українців. І тут немає жодних сумнівів.

Власне, характер війни, яку веде Шизик, виключає найменші сумніви: ракетні та бомбові обстріли жилих кварталів, крилаті ракети проти цивільної інфраструктури.

При цьому, все ще вважаючи усіх за ідіотів, Бункерний Дід постійно бреше та відкидає усе.

Треба рятувати людей України від постійних авіаударів, які мають лише одну ціль – вбити якомога більше українців

Ще один момент. Росія методично створює ситуацію гумантарної катастрофи у тих або інших містах України. Не дає «зелених коридорів», вбиває тих, хто хоче полишити місця боїв. Зрозуміло, що якби Мордор не використовував небо для боїв, то його можна було б використовувати для евакуацій.

Ще один момент. 15 атомних енергоблоків України. Піде чи ні на їхній обстріл Росія? Хто зараз може сказати? Хтось хоче перевірити перспективи ядерного забруднення Європи?

Реалізувати «закриття неба» може НАТО і США. Зараз вони кажуть, що це не можна, бо буде війна з Росією. Але відверто. Де за військовим потенціалом НАТО, і де Росія? А різні байки про ядерну війну Кремлівська кліка нехай розказує іншим.

Та й ніхто не збирається оголошувати Росії війну, з іншого боку, у багатьох моментах НАТО – уже учасник війни між Росією та Україною

Сама Росія про це кричить скрізь. Що зміниться, якщо буде запроваджена така форма участі?

Ми маємо найжорсткішу війну за багато років, війну, яка несе горе і смерті українцям, і це накладає пряму моральну відповідальність перед Європою, яка дуже довго «не бачила» загрози з Кремля. Та й окрім моральної, вам реально байдуже, якщо агресор зруйнує в Україні усі атомні електростанції?

Джерело: блог Петра Олещука

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