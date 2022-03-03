У Путіна вичерпуються резерви – США

За даними Пентагону, російські окупанти випустили по Україні 480 ракет

РФ уже завела до України 90% військової техніки

Російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, пише «Українська правда».

«Взяття Києва лишається наміром Путіна», – підкреслила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

«За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет», – заявила Псакі.

Утім, наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.

«Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України», – заявила речниця Білого дому.

Нагадаємо, учора в Пентагоні заявили: немає даних, що Білорусь та Росія планують надсилати додаткові війська в Україну.

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