У Центрі боротьби з дезінформацією розкритикували статтю в Time про Зеленського

Шустера звинуватили у публікації матеріалів, властивих російській пропаганді

30 жовтня вийшла стаття Time, яка ґрунтується на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, членами його команди, а також анонімними джерелами. За два дні після цього Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони розкритикував опублікований Саймоном Шустером матеріал.

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Інфографіка отримала назву «Not on Time» (Не на часі), а Шустера звинуватили в тому, що він вказав у статті наративи «властиві російській пропаганді».

«Читаючи статтю, не варто забувати і про особу її автора. Саймон Шустер понад 15 років працював у Росії та в Україні. Зокрема, він писав про Майдан як про «насильство", звинувачував «Азов» у «нацизмі» і стверджував, що «Україна наближається до громадянської війни». Тому не дивно, що нинішня стаття вийшла дуже маніпулятивною і зібрала наративи, властиві російській пропаганді», - пише Центр протидії дезінформації.

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Зазначається, що матеріал Шустера набув резонансу не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Зокрема, статтю активно поширювали російські ЗМІ й пабліки в соцмережах, які писали про те, що «вона багато на що відкриває очі українському населенню».

«Україна не виграє у цій війні»

Центр протидії дезінформації зазначив, що це нібито анонімна заява одного з помічників Зеленського, але її неможливо перевірити та дізнатись справжні мотиви джерела.

«Західні партнери переключилися на війну в Ізраїлі»

ЦПД підкреслив, що це слова самого автора статті, тобто його суб’єктивна думка. Військова допомога продовжує надходити до України, а лідер США Джо Байден наголошував на подальшу підтримку нашої країни.

«Поганий стан енергосистеми»

У публікації ЦПД йдеться, що вказані в статті Time слова належать анонімному джерелу, а Міненерго заявляло про достатню кількість електроенергії для українців. Зазначається також, що цей наратив зараз активно просуває російська пропаганда.

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«Відсутність результатів контрнаступу»

ЦПД підкреслив відсутність у статті даних про те, що ЗСУ контрнаступають без достатньої кількості зброю, не дивлячись на що було звільнено понад 279 кв. км території країни. Крім того, росіяни значно переважають українські Сили оборони у живій силі та техніці, чого також немає у статті Шустера.

Центр протидії дезінформації резюмував, що матеріал, викладений у Time є «маніпулятивним, насиченим одноосібними аргументами, перебільшенням та сумнівними фактами». Також зазначається, що стаття містить багато анонімних джерел, що не додає їй довіри, а суб’єктивна думка автора значно може відрізнятися від реального положення справ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що думка, яка прозвучала у статті Time, про те, що президент України Володимир Зеленський нібито «розлючений» недостатніми масштабами допомоги від союзників, є суб'єктивною точкою зору автора матеріалу американського журналіста Саймона Шустера.