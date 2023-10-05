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Посилення ППО та вступ України в ЄС: Зеленський розкрив деталі розмови із прем’єром Санчесем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посилення ППО та вступ України в ЄС: Зеленський розкрив деталі розмови із прем’єром Санчесем
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії»     

Президент Володимир Зеленський та  прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення», – написав президент.

Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Лідер України подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав журналістам, прибувши на саміт, що ця зустріч демонструє роль України в Європі. Лідери країн Європи, за його словами, сьогодні обговорять багатосторонність, вплив російської війни, енергетику та штучний інтелект.

Як повідомлялося, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії.

До слова, західні лідери, як очікується, запевнять президента України Володимира Зеленського у довгостроковій підтримці після того, як президент США Джо Байден висловив побоювання, що міжреспубліканська боротьба у Конгресі може зашкодити американській політиці щодо продовження допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters.

Теги: Іспанія переговори Педро Санчес президент Володимир Зеленський міністр

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