СБУ взялася за «зірку» каналів Медведчука

Діана Панченко підозрюється у державній зраді

Служба безпеки України оголосила нову підозру проросійській пропагандистці та колишній ведучій проросійських каналів Медведчука Діані Панченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення у газеті «Урядовий кур’єр».

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Правоохоронці закидають Панченко вчинення умисних протиправних дій на шкоду інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Це частина 2 статті 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»). Її санкція –позбавлення волі на 15років або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

скрішот із видання «Урядовий кур’єр»

Крім цього, слідчі СБУ викликали на допит екстелеведучу. Її хочуть бачити 14, 16 і 17 жовтня у Головному слідчому управлінні СБУ, що на столичній вулиці Володимирська, 33.

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Нагадаємо, що у січні 2023 року СБУ заочно повідомила про підозру Діані Панченко за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Питання до ексжурналістки в українських правоохоронців з’явилися після того, як у розпал вторгнення РФ, вона перебралася до окупованого Донецька та частини Донецької області. Тут Панченко зняла пропагандистські «репортажі» з понівечених Росією Маріуполя та Донецька. Також вона поспілкувалася з ув’язненими українськими військовими.

«Найцікавіший персонаж стрічки – неназваний оператор, якому адресує свої монологи Панченко. Він весь час мовчить, але останню крапку у фільмі ставить саме він. Панченко знову «в шоці» через те, що люди в Маріуполі звинувачують Україну, хоча до 24 лютого місто було «таким проукраїнським». Чоловік за кадром їй відповідає: «Я можу пояснити. Коли на мирного жителя наставляє автомат «азовець» чи люди у формі української армії, це дуже сильно змінює свідомість людей». Твердження, що «агресорами, які зруйнували місто», в Маріуполі були українські військові, – один із найзухваліших проявів російської пропагандистської брехні», – писало видання «Детектор медіа».

15 січня 2023 року президент запровадив санкції щодо Діани Панченко терміном 10 років.

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У липні 2023 року Діану Панченко оголошено у розшук в Україні.