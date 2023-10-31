Банкова відреагувала на статтю Time про Зеленського

Time вийшов зі статтею, побудованій на інтерв'ю із Зеленським і на цитатах анонімних джерел

Михайло Подоляк: «Не забувайте, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається»

Думка, яка прозвучала у статті Time, про те, що президент України Володимир Зеленський нібито «розлючений» недостатніми масштабами допомоги від союзників, є суб'єктивною точкою зору автора матеріалу американського журналіста Саймона Шустера. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляка в ефірі «Радіо Свобода».

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Представник Банкової пояснив, що подібна теза звучить у статті від 30 жовтня з розповідями якихось анонімних співрозмовників. При цьому Подоляк зізнається, що не уявляє, про кого йдеться.

«Не забувайте, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. По-друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я кажу... іноді ці анонімні джерела - це до певної інформації, але які десь там поруч знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу. І свої бачення видають за аксіоматичні знання», – зазначив Подоляк.

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Радник Банкової припускає, що іноді джерела ЗМІ не мають доступу «до певної інформації», можуть бути «десь там поруч», і хочуть «збільшити свою вагу», тому власне бачення «видають за аксіоматичні знання».

Подоляк також не погодився з тим, що Зеленський на тлі ситуації з постачанням оборонної допомоги Україні нібито «почувається зрадженим союзниками». Він наголосив, що «президент реагує жорстко... на те, що ми вже 600 днів воюємо».

При цьому радник Банкової визнає, що Зеленському хотілося б, щоб заявлені наміри партнерів реалізовувалися «хоч би на 70-80%».

За словами Подоляка, об'єктивно у світі відбувається реакція на різні нові конфлікти на земній кулі. І те, що увага глобальних політиків до повномасштабної війни РФ проти України з часом розсіюється, «не може не викликати певних реакцій негативного плану».

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Нагадаємо, 30 жовтня журнал Time вийшов зі статтею про виклики, з якими Україна зіткнулася перед другою зимою під час повномасштабної війни. При цьому стаття побудована на інтерв'ю із Зеленським і на цитатах анонімних джерел.

Так, на думку радника керівника Офісу президента, акценти в авторській статті Шустера в Time неправильно розставлені.