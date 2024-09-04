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У навчальному центрі внаслідок «прильоту» загинув щойно мобілізований журналіст

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У навчальному центрі внаслідок «прильоту» загинув щойно мобілізований журналіст
Богдану Затулі було 28 років
фото: Богдан Затула/Facebook

Медійник мобілізувався 31 липня, а менш ніж за місяць потрапив під потужний артилерійський обстріл

На війні загинув 28-річний журналіст Богдан Затула. Про це повідомило видання «Новини.Live», у якому медійник працював до початку служби у війську.  

«Богдан долучився до нашої команди у травні 2024 року і висвітлював події у своєму рідному Харкові. Наш колега був талановитим та працьовитим журналістом. Знав, чим живе місто, завжди знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії. Богдан запам’ятався добрим та товариським, ніколи не відмовляв у допомозі», – пригадали колеги полеглого журналіста.

Богдан Затула працював журналістом у рідному Харкові
Богдан Затула працював журналістом у рідному Харкові
фото: Богдан Затула/Facebook

31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ. Він загинув 26 серпня під час потужного артилерійського удару по навчальному центру у Новомосковську Дніпропетровської області. Поховали його на Алеї Слави у Харкові.

31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ
31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ
фото: Богдан Затула/Facebook

В останніх дописах на своїй сторінці у Facebook Богдан Затула зізнався, що незадоволений роботою своїх командирів і жалкує, що пішов служити в армію.

У навчальному центрі внаслідок «прильоту» загинув щойно мобілізований журналіст фото 1
скріншот
У навчальному центрі внаслідок «прильоту» загинув щойно мобілізований журналіст фото 2
скріншот

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Харкова 1 вересня в лікарні помер 21-річний фельдшер швидкої медичної допомоги. 

Крім того, захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк. 

Також повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Харків загинула 18-річна художниця.

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Теги: війна військові смерть журналіст

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