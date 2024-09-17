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Втрати ворога станом на 17 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 17 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 937-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 635880 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 8685 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17077 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 18129 (+6) од.,
  • РСЗВ – 1188 (+1) од.,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3091 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 17 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 17 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 вересня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалолось із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 17 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 17 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 937-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб втрати

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