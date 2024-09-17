Втрати ворога станом на 17 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 937-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 635880 (+1020) осіб,

танків ‒ 8685 (+2) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17077 (+6) од.,

артилерійських систем – 18129 (+6) од.,

РСЗВ – 1188 (+1) од.,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од.,

спеціальна техніка ‒ 3091 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 17 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 вересня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалолось із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 17 вересня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 937-й день повномасштабної війни в Україні.