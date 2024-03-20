Вина, діаманти і самовари. Депутати Київради здивували своїми деклараціями

Лідером за розміром автопарку є Віталій Нестор від фракції «Батьківщини»: у нього задекларовано шість автівок

До прикладу, Марина Порошенко декларує колекції скульптур, картин, ескізів та фотографій, які перебувають у власності чоловіка

Деякі депутати Київради за 2021 та 2022 роки збільшували свій автопарк та кількість колекційних творів мистецтва. Рух «Чесно» проаналізував категорію «цінне рухоме майно» у деклараціях столичних депутатів. Туди чиновники вносять транспортні засоби, які їм належать, а також різноманітні колекції та об’єкти: від годинників, ікон до більярдних столів та виробів антикваріату.

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Лідером за розміром автопарку є Віталій Нестор від фракції «Батьківщини»: у нього задекларовано шість автівок, одна з яких належить його матері. На другому місці одразу кілька депутатів із фракції «Удару»: Олесь Маляревич, Владислав Андронов та Катерина Кириченко, у власності яких перебуває по п’ять автівок.

Примітним є факт, що автопарк міського голови Києва теж збільшився: у 2020 році Віталій Кличко задекларував одне авто, а вже у 2022 – чотири.

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До цінного рухомого майна належать і твори мистецтва: до прикладу, Марина Порошенко із фракції «Європейської солідарності» та раніше згадана Катерина Кириченко із фракції «Удару» декларували колекції скульптур, картин, ескізів та фотографій, які перебувають у власності їхніх чоловіків.

У 2020 році Марина Порошенко декларувала кілька колекцій картин, що належать Петрові Порошенку, серед яких: картини українських та російських майстрів XIX–XX століть (65 одиниць), картини старих майстрів (15 одиниць), а також колекція скульптур XIX–XX століть (шість одиниць).

Декларація Марини Порошенко за 2020 рік

Два роки потому подружжя Порошенків декларувало вже не зазначені колекції, а твори мистецтва поодинці. Загальна їх кількість склала 48 одиниць, серед авторів – Айвазовський, Боттічіні та Брюллов.

Натомість колекція Катерини Кириченко із фракції «Удару» залишилася незмінною: і в 2020, і в 2022 році – 85 творів мистецтва. Серед них: 13 скульптур, 5 ескізів до картин, сім фотографій та 60 картин.

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Проте у деяких деклараціях можна знайти й нетипові колекції. До прикладу, вже згаданий Володимир Яловий із забороненої партії ОПЗЖ у 2020 та 2022 роках задекларував приватну бібліотеку, що складається із книг ХХ століття та налічує близько 350 примірників. Крім того, у декларації депутата можна знайти колекцію вин із різних країн світу, яка налічує 710 пляшок.

Декларація Володимира Ялового за 2022 рік

Рух «Чесно» досліджував задекларовані колекції Володимира Ялового у попередньому скликанні, коли він був депутатом Київради по 120-му округу Шевченківського району від партії «Єдність». Тоді колекція вин Ялового налічувала 650 пляшок.

Колекціонерами книг були також ексдепутат Київради від «Слуги народу» Володимир Трубіцин та депутат фракції «Батьківщини» Анатолій Шаповал. У 2020 році бібліотека Трубіцина налічувала 1560 примірників книг XVIII–XIX століть, а у власності Шаповала було записано понад 3 тис. томів різноманітних видань кінця XIX – початку XXI століття.

Нагадаємо, деякі депутати Київради мають у власності майже 30 земельних ділянок, а площа окремих перевищує 4 га. Сторожук, Костюшко, Москаль, Яловий, Маленко – депутати з найбільшою кількістю землі у деклараціях

Також повідомлялося, що сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн).