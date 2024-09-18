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РФ збирається звільняти підсудних за участь у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ збирається звільняти підсудних за участь у війні проти України
Наразі можливістю звільнитися від відповідальності, підписавши контракт, володіють ті росіяни, хто перебуває під слідством
фото з відкритих джерел

У разі прийняття законопроєкту запобіжний захід, обраний щодо підсудного, який уклав контракт, буде скасовуватися

Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт який дозволить звільняти підсудних росіян від кримінального переслідування, якщо вони підпишуть контракт для війни проти України. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Також схвалено законопроєкт, згідно з яким підсудні можуть укладати контракти з російською армією в період мобілізації або воєнного стану.

У разі ухвалення закону буде внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів – запобіжний захід, обраний щодо того, хто уклав контракт, буде скасовуватися. При цьому, якщо у справі проходять кілька осіб, то щодо тих, хто не став укладати контракт, судове провадження буде продовжено.

Наразі можливістю звільнитися від відповідальності, підписавши контракт, володіють ті, хто перебуває під слідством, але їхні справи ще не передані до суду, або ті, хто вже засуджений.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.

Як повідомлялося, уряд Росії запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених у тюрмах і колоніях, який не вимагає особистої явки у військкомат.

До слова, мешканець Кузбасу Владислав Канюс, якого засудили до 17 років за вбивство 23-річної дівчини, отримав помилування указом президента РФ Путіна у квітні 2023 року.

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Теги: росія росіяни суд війна Державна Дума

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