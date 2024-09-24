Залежний від алкоголю уникнув мобілізації. Суд обрав покарання

Суд визнав обвинуваченого винним в ухиленні від мобілізації і призначив реальний термін покарання

На Чернігівщині суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у середині квітня обвинувачений пройшов військово-лікарську експертизу (ВЛК), яка визнала його обмежено придатним за станом здоров'я до військової служби. Зокрема, чоловік є непридатним до військової служби у десантно-штурмових військах, плавзасобах, морській піхоті, спецспорудах та придатним до служби у частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Через тиждень після ВЛК військовозобов’язаний, відповідно до «бойової» повістки, мав відправитися до навчального закладу, але без поважних причин не прибув на пункт збору.

У суді обвинувачений частково визнав вину. Розповів, що під час огляду ВЛК не відвідував деякі кабінети. При цьому його визнали придатним до військової служби. Зауважив, що працівники військкомату мали приїхати й забрати його з дому, але він не захотів воювати і залишив місце свого проживання. Обвинувачений додав: перед тим, як мобілізовувати, його повинні вилікувати, оскільки він не має грошей на лікування. Водночас до закладу охорони здоров’я чоловік не звертався.

Із допиту співробітника ТЦК випливає, що у день зборів мобілізованих обвинувачений повідомив, що він не зможе доїхати у визначене місце, бо «залита» дорога. Коли працівники ТЦК приїхали за ним додому, чоловіка вже не було. Його мати зазначила, що зібрала речі сину, але він не відповідав на телефонні дзвінки. Лише ввечері чоловік вийшов на зв’язок із представником ТЦК і поставив перед фактом: не буде проходити службу за мобілізацією.

Феміда дослідила паперові докази. Зокрема, картка обстеження та медичний огляд підтвердили в обвинуваченого психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання алкоголем; стан оцінено як залежний від спиртного.

У підсумку суд дійшов висновків призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Таке покарання «буде необхідне та достатнє для його виправлення і запобіганню вчинення нових кримінальних правопорушень».

Нагадаємо, що в Україні з початку травня 2024 року скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» чи «придатний»).

Водночас запроваджено обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

А саме: придатні (повністю); придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.