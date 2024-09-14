Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото

Фото уражених мостів на Курщині, зроблені у середині і наприкінці серпня

Міноборони Британії показало фото знищених мостів на Курщині

Україна продовжує перешкоджати логістиці Росії в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Розвідка показала фото знищених мостів на Курщині, зроблені у середині та наприкінці серпня.

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.