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Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото
Фото уражених мостів на Курщині, зроблені у середині і наприкінці серпня
фото: розвідка Великої Британії

Міноборони Британії показало фото знищених мостів на Курщині

Україна продовжує перешкоджати логістиці Росії в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Розвідка показала фото знищених мостів на Курщині, зроблені у середині та наприкінці серпня.

Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото фото 1
Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото фото 2

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

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Теги: Курщина міст Україна ЗСУ війна росія окупанти розвідка британська розвідка

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