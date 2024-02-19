Декларація про доходи: скільки нових мільйонерів з'явилося в Україні торік

У 2022 році кількість офіційних мільйонерів в Україні становила 9 511

Кількість декларацій українців на суму понад 1 млн грн збільшилася на 16%

Українці подали 266 000 декларацій про майновий стан та доходи у 2023 році. Сума задекларованого доходу – 147,92 млрд грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На 16% або на 2863 збільшилась кількість декларацій на суму понад 1 млн грн. Такі декларації подали 12 374 особи.

Мільйонери заплатили до бюджету 2,75 млрд грн податку на доходи фізосіб та 526,5 млн грн військового збору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Значну частину з усіх поданих декларацій – 112 000 було подано у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444 млн грн.

Загалом за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено податку на доходи фізичних осіб – 4,53 млрд грн, військового збору – 946,09 млн грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.

До слова, кількість офіційних мільйонерів в Україні у 2022 році зросла з 8 177 до 9 511.