Декларація про доходи: скільки нових мільйонерів з'явилося в Україні торік
Кількість декларацій українців на суму понад 1 млн грн збільшилася на 16%
Українці подали 266 000 декларацій про майновий стан та доходи у 2023 році. Сума задекларованого доходу – 147,92 млрд грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
На 16% або на 2863 збільшилась кількість декларацій на суму понад 1 млн грн. Такі декларації подали 12 374 особи.
Мільйонери заплатили до бюджету 2,75 млрд грн податку на доходи фізосіб та 526,5 млн грн військового збору.
Значну частину з усіх поданих декларацій – 112 000 було подано у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444 млн грн.
Загалом за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено податку на доходи фізичних осіб – 4,53 млрд грн, військового збору – 946,09 млн грн.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.
До слова, кількість офіційних мільйонерів в Україні у 2022 році зросла з 8 177 до 9 511.
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