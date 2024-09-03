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Родич Путіна продовжує подорожувати світом попри війну і санкції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Родич Путіна продовжує подорожувати світом попри війну і санкції
Після початку війни Логінов не пішов на фронт, а продовжив свої подорожі, адаптувавши маршрути через Туреччину та сухопутні кордони
фото: з відкритих джерел

26-річний Логінов є сином заступниці міністра оборони Росії Анни Цивілєвої

Двоюрідний внучатий племінник російського диктатора Володимира Путіна – Дмитро Логінов – продовжує подорожувати Європою. Він щонайменше тричі відвідував західні країни після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це стало відомо завдяки витоку даних прикордонної служби ФСБ, пише російське видання «Сирена».

26-річний Логінов є сином заступниці міністра оборони Росії Анни Цивілєвої, яка також є двоюрідною племінницею Путіна. До повномасштабного вторгнення він регулярно відвідував Грецію, Іспанію, Бельгію, Швейцарію, Німеччину та, особливо часто, Італію. Після початку війни Логінов не пішов на фронт, а продовжив свої подорожі, адаптувавши маршрути через Туреччину та сухопутні кордони.

Зокрема, 1 липня 2022 року він вилетів до Стамбула і повернувся до Росії через місяць, подорожуючи автомобілем через Фінляндію. У січні 2023 року Логінов знову вирушив із Москви до Туреччини, а повернувся через Естонію. Менш ніж за місяць після цього він знову виїхав до Європи, цього разу автобусом у Таллінн.

Анна Цивілєва не лише є заступницею міністра оборони Росії, а й дружиною Сергія Цивілєва, колишнього губернатора Кемеровської області та чинного міністра енергетики. Вона також є власницею однієї з найбільших вугільних компаній Росії і призначена на посаду особисто Путіним. Як стало відомо з розслідування «Проекту», дівоче прізвище Цивілєвої – Путіна, вона народилася в Іваново, і її батько доводиться президенту РФ двоюрідним братом.

Дмитро Логінов, син Цивілєвої від першого шлюбу, володіє туристичною агенцією «Колмар-Тур», яка входить до вуглевидобувного холдингу «Колмар». Цей холдинг знаходиться під санкціями Великої Британії. За минулий рік виручка його компанії склала майже 16 мільйонів рублів (близько $173 тис. ).

Як повідомлялося, Путін призначив свою родичку Анну Цивільову на нову посаду у Міністерстві оборони. Відповідний указ оприлюднено на сайті Кремля. У документі вказано, що вона обійматиме пост статс-секретаря – заступника міністра оборони.

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Теги: путін сім'я подорож санкції війна

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