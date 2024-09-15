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Зеленський назвав єдину річ, якої боїться Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський назвав єдину річ, якої боїться Путін
Путін найбільше боїться росіян, переконаний Зеленський
фото з відкритих джерел

Єдиний спосіб завершити війну – зробити Україну настільки сильною, щоб вона могла впливати на агресора

Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться лише одного – викликати невдоволення свого народу, який може розпочати бунт проти нього через тягарі війни. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

За словами Зеленського, Путін не змінив свого основного задуму у війні проти України, а його розмови з окремими лідерами про нібито готовність до миру насправді нічого не означають.

«Іноді він грає просто для деяких лідерів, які чекають від Путіна якихось емоцій, хочуть почути щось про мир... Він гравець і він відчуває цю слабкість Заходу й Глобального Півдня. Він знаходить те місце, де між ними немає єдності, де вони мають різні інтереси. І я думаю, що проблема в тому, що люди мають зрозуміти, що його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти», – пояснив український президент.

Зеленський наголосив, що єдиний спосіб завершити війну – зробити Україну настільки сильною, щоб вона могла впливати на державу-агресорку і змусити її суспільство відчути тягарі війни.

«Я впевнений, що він боїться тільки одного. Не лідерів, не країн, нічого. Він найбільше боїться свого суспільства – російського народу. І якщо російський народ відчуватиме небезпеку, якщо в нього не буде комфортного життя, якщо він житиме без електроенергії, як наш народ, він зрозуміє ціну війни. І вони будуть незадоволені цим і вони почнуть впливати на нього, на Путіна. Ось чому я сказав: зробіть Україну сильною і ви побачите – він сяде й почне домовлятися», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну. 

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський президент

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