Бундестаг позбавить путінського друга Шредера значної частини бюджетних коштів

У Німеччині Шредера критикують за зв'язки з Кремлем та діяльність у російських державних концернах

Правляча коаліція у Бундестазі досягла домовленості щодо ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого неодноразово критикували через зв'язки з російським політичним керівництвом.

Шредер більше не виконує жодних обов'язків ексканцлера, а отже і не має підстав для обслуговування співробітниками та офісу. Тому бюро колишнього голови уряду у Бундестазі закриють, утім Шредер, як і раніше, отримуватиме пенсію та матиме охорону. Це рішення мають офіційно ухвалити під час засідання бюджетного комітету, а зміни до федерального бюджету буде внесено на сесії коригування, яка почнеться 19 травня, повідомляє DW.

Шредер наразі не використовує шість кабінетів у Бундестазі, які йому належать, і не має роботи для сімох співробітників, яких йому надали як ексканцлеру. Співробітники Шредера після ухвалення рішення будуть виконувати інші завдання за межами офісу ексканцлера.

У такий спосіб Шредера, якого вважають найбільш наближеною до президента РФ Володимира Путіна постаттю у Німеччині, позбавлять значної частини забезпечення, що надходила йому з бюджетних коштів. Останнім часом витрати Шредера на персонал становили близько 400 тисяч євро на рік. За даними ділового видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювало п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10400 євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було виплачено близько 561 тис. євро.

У Німеччині Шредера критикують за зв'язки з Кремлем та діяльність у російських державних концернах. Критика різко посилилася після початку російської війни в Україні. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував свого попередника та однопартійця Герхарда Шредера за продовження роботи у російських енергетичних компаніях. Він закликав Шредера піти у відставку з посад у державних компаніях РФ.

24 квітня 2002 року Шредер заявив, що не вважає за правильне дистанціюватися від російського диктатора Володимира Путіна.

25 квітня співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен закликала Шредера вийти з партії.