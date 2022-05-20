Щорічно за свою роботу на російські енергетичні компанії Шрьодер отримує 1 млн доларів на рік

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею ввести санкції Євросоюзу проти його ексколеги та нинішнього голови наглядової ради Роснєфті Герхарда Шредера. Про це повідомляє Politico.

Шольц назвав «послідовним» та «правильним» рішення позбавити Шредера оплачуваного німецькими платниками податків офісу в Берліні. За його словами, це рішення буде реалізовано.

Проте він не підтримав резолюцію Європарламенту, яка закликає ввести санкції проти європейців, які все ще входять до рад директорів російських держкомпаній.

«Я не думаю, що наразі щось ще необхідно. Було б краще, якби Герхард Шредер пішов зі своїх постів», – сказав про резолюцію Шольц.

Німеччина в четвер, 19 травня, скасувала державні пільги для Шрьодера. За повідомленням французького агентства Agence France-Presse, парламентарі Бундестагу прийняли таке рішення, оцінивши, що той не виконав зобов'язання, відмовившись розірвати зв'язки з російськими енергетичними гігантами.

«Депутатські групи коаліції зробили висновки з поведінки колишнього канцлера і лобіста Герхарда Шрьодера з огляду на російське вторгнення в Україну», – заявили в парламенті.

«Посада колишнього канцлера буде призупинена», – сказано у рішенні парламенту. «[Шрьодер] більше не виконує постійні зобов'язання своєї посади».

Як повідомляє The New York Times, щорічно за свою роботу на російські енергетичні компанії Шрьодер отримує 1 млн доларів на рік.

Нагадаємо, що 78-річний Шредер, який був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, є головою ради директорів російського нафтового гіганта «Роснефть», а також має увійти до наглядової ради газового гіганта «Газпром» у червні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який є, як і Шрьодер, представником Соціал-демократичної партії, неодноразово закликав його залишити роботу в російських енергетичних компаніях, пише Agence France-Presse.

Незабаром після початку війни в Україні співробітники офісу Шрьодера у Берліні звільнилися на знак протесту проти його відмови піти з посад. Хоча ексканцлер тепер може позбутися офісу, він, як і раніше, отримує щомісячну виплату у розмірі 8300 євро.

Між іншим, на початку березня на екс-канцлера Шрьодера в Німеччині відкрили справу за злочини проти людяності.

Ексканцлер Шредер, який сидить на зарплаті у Путіна, пішов у бій. Одіозний німецький політик почав пропагандистську кампанію у світових ЗМІ.