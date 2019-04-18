  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Зеленського відхрестилися від співпраці з Дубиною та американськими лобістами

    • Розсилка
    Кандидат у президенти Володимир Зеленський - У Зеленського відхрестилися від співпраці з Дубиною та американськими лобістами
    Кандидат у президенти Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Олег Дубина «ніколи не був і не є» членом команди Володимира Зеленського, запевнили у кандидата у президенти

    Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського заявляє, що не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту свого представника в США.

    Відповідна заява опублікована у Facebook «Команди Зеленського».

    У команді кандидата у президенти запевняють, що не мають контакту з компанією Signal Group. 

    «Олег Дубина, колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава «Нафтогазу», ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського», - додали у Зеленського.

    «Принципова позиція Володимира Зеленського, яку він задекларував на початку кампанії і яка є ключовою в підході відносно кадрових питань полягає в тому, що ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства ми не вели, не ведемо і вести не будемо. Саме ця позиція відрізняє нас від представників «старих» політичних еліт», - йдеться у заяві.

    Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Олег Дубина може стати секретарем РНБО у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні.

    Також Зеленський начебто найняв американських лобістів з Signal Group Consulting за $60 тисяч. Їхнє завдання  - поліпшити імідж Володимира Зеленського і його політичної партії у Вашингтоні.

    Читайте також статті:
      Читайте також
      США Нафтогаз України політика Володимир Зеленський Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ