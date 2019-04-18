У Зеленського відхрестилися від співпраці з Дубиною та американськими лобістами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський Фото: Главком

Олег Дубина «ніколи не був і не є» членом команди Володимира Зеленського, запевнили у кандидата у президенти

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського заявляє, що не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту свого представника в США.

Відповідна заява опублікована у Facebook «Команди Зеленського».

У команді кандидата у президенти запевняють, що не мають контакту з компанією Signal Group.

«Олег Дубина, колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава «Нафтогазу», ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського», - додали у Зеленського.

«Принципова позиція Володимира Зеленського, яку він задекларував на початку кампанії і яка є ключовою в підході відносно кадрових питань полягає в тому, що ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства ми не вели, не ведемо і вести не будемо. Саме ця позиція відрізняє нас від представників «старих» політичних еліт», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Олег Дубина може стати секретарем РНБО у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні.

Також Зеленський начебто найняв американських лобістів з Signal Group Consulting за $60 тисяч. Їхнє завдання - поліпшити імідж Володимира Зеленського і його політичної партії у Вашингтоні.