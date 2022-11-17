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Україна долучиться до розслідування падіння ракет у Польщі – Зеленський

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна долучиться до розслідування падіння ракет у Польщі – Зеленський
Глава України вважає, що в Польщі впала російська ракета 
фото з відкритих джерел

Наші фахівці працюватимуть разом із поляками та американськими експертами 

Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні падіння ракет у Пшеводуві в Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції Bloomberg New Economy Forum. За його словами, вчора Київ отримав підтвердження, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні.  

«Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем. Усі мають зрозуміти, що майже 100 ракет було випущено цього дня», –наголосив Зеленський.

Президент додав, що вдячний світу за підтримку України із системами ППО. Він також зазначив, що це не перший випадок, коли частини російської ракети падають на територію іншої країни.

«Я не знаю точно, що трапилося цього разу на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета», – сказав президент. 

Зеленський також додав, що вдячний за те, що Україну не звинувачують, оскільки вона веде боротьбу із російськими ракетами на власній території.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території. Він заявив, що перед цим Варшава має порадитися з Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, що слідчі після вибуху у Пшеводуві вивчають залишки ракети, глибину вирви, вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість  використаного нею палива. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох. За його словами, також є кадри, на яких можна побачити певну послідовність подій. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО. 

При цьому Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію. 

Як відомо,15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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Теги: ракета президент розслідування Польща

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