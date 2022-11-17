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Падіння ракети в Польщі. Перші подробиці розслідування 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Падіння ракети в Польщі. Перші подробиці розслідування 
Експерти вираховують напрямок, звідки прилетів снаряд 
фото з відкритих джерел

На місці падіння працює польсько-американська слідча група 

На місці падіння ракети у Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.

«Є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії», – додав Кумох. 

За його словами, що на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

«Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі», –сказав він.

На запитання, які докази є у слідства, він відповів: «Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала». 
Він додав, що «є відеозаписи».  

«Я не хотів би говорити про їх зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі», – зазначив він. 
Кумох підкреслив, що «ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію».

«Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію», –сказав він. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО. 

При цьому Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію. 

Як відомо,15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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Теги: Варшава ракета розслідування росія українці Польща

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